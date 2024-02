Museo monumento al Deportato In mostra cinquant’anni di storia

Tra i luoghi storici figurano il Campo di deportazione di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato, l'ospedale Ramazzini, requisito nel 1943 dal Comando tedesco per tre dei suoi quattro padiglioni,

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) ‘La Cura della Memoria’ è il titolo dellaallestita in Sala Cervia a Palazzo dei Pio a Carpi che mira a celebrare il 50° anno delal(inaugurato nel 1973), ripercorrendo ladella sua realizzazione, a partire dal motivo per cui fu voluto a Carpi, ricostruendo il clima culturale e civile in cui maturò la sua ideazione, presentando la qualità artistica degli intellettuali che contribuirono a diverso titolo alla progettazione di quest’opera d’arte ancora così contemporanea. Visitabile fino al 1° maggio, l’esposizione costituisce una testimonianza dell’impegno morale dell’arte nel risvegliare le coscienze di fronte al declino delle democrazie in Europa e alla sconsiderata follia dei campi di sterminio, attraverso una selezione di 71 opere, tra dipinti, sculture e ...