Muore schiacciato da un albero Ponsacco in lutto per l’agricoltore scomparso

Longhena - schiacciato da un mezzo agricolo in azienda : muore operaio di 40 anni Longhena, 15 febbraio 2024 – Stava attraversano il piazzale insieme a un collega e viene schiacciato da un mezzo agricolo. A Brescia si è registrato ... (ilgiorno)

Il collega alla guida del mezzo non lo vede : operaio muore schiacciato Un operaio di 40 anni è morto in serata in un'azienda di Longhena, in provincia di Brescia. L'uomo è stato investito da un mezzo in movimento. Si ... (europa.today)

Operaio muore schiacciato da un mezzo in movimento Un Operaio di 40 anni è morto in serata in un'azienda di Longhena, in provincia di Brescia. L'uomo è stato investito da un mezzo in movimento. Si ... (quotidiano)

Operaio di Saronno muore schiacciato da un macchinario Un autotrasportatore di 57 anni di Saronno è morto in un incidente sul lavoro a Settimo Milanese. Lunedì scorso è andato in un’azienda per consegnare ... (ilnotiziario)

Schiacciato da un camion cisterna - muore sul colpo un operaio di 59 anni ROVIGO - Un operaio di 59 anni, Alessandro Ottoboni, è morto sul lavoro questa mattina, 1 febbraio, in un'area golenale a Guarda Ferrarese, nel ... (ilgazzettino)