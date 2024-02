Moviola Napoli-Genoa | l’episodio chiave del match

(Di sabato 17 febbraio 2024)arbitraledelvalido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2023/24delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.

La Moviola di Milan-Napoli , partita della 24^ giornata della Serie A 2023-2024, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (pianetamilan)

Zerbin: "Il Monza era nel mio destino, da piccolo ho fatto qualche provino qui prima delle giovanili dell'Inter": Poi ho esordito da titolare in A contro il Monza nella scorsa stagione col Napoli e in questa prima da titolare contro il Monza". Lei è arrivato in prestito secco dal Napoli da protagonista della ...

La moviola de La Gazzetta di Torino-Lecce 2-0: Pongracic, giusti i due cartellini. Okereke-gol: out: In Torino-Lecce l’arbitro Ayroldi nel primo tempo non ha considerato da rigore l’intervento di Milinkovic-Savic su Piccoli e il Var ha avvallato. Il direttore di gara ha lasciato ...

Da Genova – Gudmunsson, il Napoli ha avuto contatti a gennaio. I dettagli: Il Secolo XIX afferma che il Napoli avrebbe avuto dei timidi contatti col Genoa per l'acquisto di Gudmunsson a gennaio.