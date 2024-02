MotoGP | la Honda comincia a dare i primi riscontri positivi | parola di Joan Mir

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’inizio della stagione si avvicina sempre di più e anche i test stanno procedendo, per qualcuno a gonfie vele mentre per altri c’è ancora tanto lavoro da ultimare. Tra coloro che sono rimasti soddisfatti c’è ancheMir che con la suadice di aver già visto dei grandi miglioramenti rispetto allo scorso anno. Sembra dunque essere passato ‘l’anno di prova’, nel senso che in seno alla casa motociclistica giapponese nella passata stagione ci sono stati tanti cambiamenti. Ora la situazione si è stabilizzata e i cambiamenti sono avvenuti in senso positivo e di questo ha parlato ai microfoni della testata internazionale Autosport.Mir parla deinella: “mo a vedere i risultati” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaQueste ...