Mostruoso Carnesecchi! Due rigori parati a Pinamonti in tre minuti

(Di sabato 17 febbraio 2024) Marco Carnesecchi ha dimostrato una volta di più che la porta dell’Atalanta è in buonissime mani, parando duenel giro di trenel recupero del primo tempo del match contro il Sassuolo. Sul punteggio di 1-0. A scatenare il tutto è stato uno sfortunato tocco di mano di Scalvini, ravvisato dal Var.punta l’angolo alla sinistra del portiere, che è stato suo compagno nelle under azzurre. Senza però sorprenderlo. L’invasione di Kolasinac prima del tiro spinge l’arbitro a decretare la ripetizione: l’attaccante del Sassuolo stavolta incrocia col destro a mezza altezza di potenza dalla parte opposta, ma Carnesecchi respinge ancora e fa esplodere lo stadio. In termini statistici di rigore parato ne conta solo uno, ma per Marco è il primo in Serie A. In carriera è a quota 11 su 44. L’ultimo portiere a parare un rigore a ...