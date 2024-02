Mosca | gettati in sacchi spazzatura fiori depositati per Navalny

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Milano, 17 feb. (askanews) – Video su alcuni canali di opposizione russa su Telegram mostrano come ideposti in memoria di Aleksey, a, sono stati raccolti sotto gli occhi della polizia russa einneri della. Da ieri continuano gli arresti in tutto il Paese, la gran parte a San Pietroburgo, dopo la notizia della morte dell’oppositore di Vladimir Putin. I segnali in memoria del dissidente si sono comunque materializzati un po’ ovunque: a Novosibirsk e Perm è stato scelto il monumento alle vittime della repressione politica per deporre i, come mostrano le immagini postate sui social. In base ai post degli utenti a Perm persone sconosciute rimuovono costantementee candele dal memoriale. E a ...