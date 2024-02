Morto Mauro Mason | compagno di Elisabetta Gardini

Colpito pochi mesi fa da un male incurabile, il 68enne padovano Mauro Mason, da lungo tempo compagno della concittadina Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d'Italia, è scomparso nel giorno di

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un grave lutto ha scosso la vita dell’ Onorevole: a 68 anni, è infatti deceduto il suo. L’uomo combatteva contro una grave malattia, sulla quale purtroppo non è riuscito ad avere la meglio., capitano di compagnia aerea, era laureato in Geologia, ed aveva avviato diverse attività imprenditoriali sia in Italia che all’estero. Era legato da tempo all’ On., che ha ringraziato quanti, nelle ultime ore, le hanno fatto sentire la propria vicinanza. (articolo in aggiornamento)