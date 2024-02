Morto Giovanni Bagassi | l’ex bimbo dai riccioli rossi che recitò con Renato Pozzetto e Terence Hill | aveva 50 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di, ilprodigio del cinema italiano degliOttanta, noto per i suoi, occhi azzurri e il caratteristico sorriso lentigginoso.è deceduto a Piacenza, la città dove ha trascorso gli ultimidella sua vita lavorando come barista in un multisala.50ed è stato vinto da una malattia contro la quale combatteva da tempo. Con la sua presenza incantevole e il talento naturale,è diventato un simbolo cinematografico degliOttanta. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, diventando presto una celebrità sia ...