Morte Navalny | Tajani vuole che si accerti la verità | “Si può uccidere una persona anche indirettamente”

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 17 febbraio 2024) «Ho detto fin dall’inizio, bisogna accertare la» sulladi Alexei, «però fatto sta che lui stava in un gulag vicino al polo nord. Si puònonunadirettamente ma la si puòfar morire, che è la stessa cosa. Non lo so se lui è stato fatto morire per come era tenuto in carcere ma comunque di fatto è stato ucciso, o direttamente o...