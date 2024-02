Morte Navalny | raduni spontanei in tutto il mondo

Centinaia di persone fermate ai raduni Il corpo di Alexei Navalny tv Russia: "La causa è un'embolia" Morte Navalny, ieri l'ultima

(Di sabato 17 febbraio 2024) In Russia oltre 100 arrestiinildopo ladell'attivista russo Alekseiper rendergli omaggio. In Russia sono oltre 100 le persone arrestate. Per il presidente Usa Biden Putin è responsabile delladi. "Il suo coraggio resterà da richiamo per tutti", ha detto il capo dello Stato

Impossibile avere numeri certi in questo momento. In Russia sarebbero però "più di 100" le persone fermate durante commemorazioni e veglie funebri ... (today)

La squadra di Alexei Navalny ha conferma to la sua morte . La portavoce di Navalny , Kira Yarmysh, ha tuttavia detto che la famiglia non è ancora ... (periodicodaily)

Non è nell'obitorio, è mistero sul corpo di Navalny. Centinaia di arresti in Russia: La morte in carcere di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin deceduto il 16 febbraio in circostante ancora da chiarire, ha scatenato reazioni non solo in Occidente, ma anche in patria. Decine ...

Russia, “nessuno potrà sostituire Navalny”. Il nobel per la Pace getta la spugna: “Per noi, per il Paese Russia, per il suo futuro politico, questa morte, questo omicidio, avrà conseguenze irreversibili”.

Navalny morto, Mosca reprime gli omaggi al dissidente: centinaia di fermi in tutta la Russia. Mistero sul corpo: “Non si trova”: Memoria, repressione e mistero. All’indomani della morte del dissidente Alexei Navalny il regime di Putin ha cercato e sta cercando di reprimere le manifestazioni spontanee e pacifiche in onore del su ...