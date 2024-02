Morte Navalny | Paolo Alli Nato | “Era un eroe | un uomo tutto d’un pezzo | Putin pagherà pure questo”

(Di sabato 17 febbraio 2024) E’ stato il presidente dell’Assemblea Parlamentare dellae ora è presidente di Alternativa Popolare e a Notizie.com ricorda: “L’ho conosciuto era una persona eccezionale e non è giusto finire così” “L’ho conosciuto bene, ci siamo visti in alcune riunioni del Partito Popolare Europeo, era una persona eccezionale, una di quelle che quando le incontri capisci diverse cose, per me ha le stigmate dell’, non ho dubbi su, dispiace tantissimo vedere uno così morire in quel modo….“. Parole piene d’amarezza da parte di, ora presidente di Alternativa Popolare, uno dei collaboratori più stretti di Stefano Bandecchi, maè stato un rappresentante importante per l’Italia nella. Per circa tre anni ha ricoperto il ruolo di ...

Morte Navalny, G7 "indignato": "Russia chiarisca circostanze": "Navalny ingiustamente condannato per attività politiche legittime e la sua lotta contro la corruzione" Il G7 accende i riflettori sulla morte di Alexei Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin morto ieri in carcere in Russia. I ministri degli Esteri del vertice hanno manifestato la "loro indignazione" per la morte in carcere di Navalny,...

Il testamento spirituale di Navalny nel documentario che vinse l’Oscar: “Se decidono di ammazzarmi, non mollate”: Alexei Navalny è morto in carcere. In un documentario del 2023 è racchiuso il suo messaggio che oggi assume una valenza di testamento spirituale.