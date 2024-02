Morte Navalny | il prof di storia della Russia | “Messaggio alle opposizioni | la responsabilità è del Cremlino”

Per il regime Navalny è deceduto per «cause naturali». Gli ultimi giorni nel «Lupo polare», il carcere all’estremo Nord (corriere)

Alexei Navalny , unico oppositore di Putin ancora in vita, è morto in carcere ieri, nell’unità detentiva numero 3, ribattezzata “Lupo Polare”. Un ... (nicolaporro)

Il governo britannico ha convoca to i diplomatici dell'ambasciata russa per comunicare che le autorità russe sono ritenute "pienamente responsabili" ... (quotidiano)

Navalny - morte di un eroe

Certo, Navalny non era un liberale. Ma ha vissuto ed è morto da eroe. Ha messo in campo il suo corpo, perché voleva vivere e combattere in patria. ... (corriere)