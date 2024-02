Morte Navalny | che cos’è la sindrome da morte improvvisa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Secondo Mosca Alexeisarebbe stato colpito da una "da", unanaturale che insorge in maniera rapida e inaspettata per cause di natura cardiaca. Secondo la sua portavoce Kira Yarmysh, invece, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe direttamente...

Alexei Navalny. Politi: “Sarà decisamente ancora più scomodo da morto che da vivo”: Il direttore del Nato Defence College Foundation non ha dubbi sulle ripercussioni che la morte del dissidente avrà sulla Russia e in particolare sulle sue relazioni internazionali ...

Nuova manifestazione davanti all’ambasciata russa a Lisbona: (ANSA) – LISBONA, 17 FEB – Dopo il raduno di ieri, giorno della morte di Alexei Navalny, anche nel pomeriggio di sabato alcune centinaia di manifestanti si sono ritrovati di fronte all’ambasciata russ ...

Secondo Mosca Navalny è deceduto per una "sindrome da morte improvvisa": ira dei ministri degli Esteri del G7: Cause decesso di Alexei Navalny, per le autorità di Mosca è "sindrome da morte improvvisa". La salma non consegnata alla famiglia ...