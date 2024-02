Morte di Navalny | oltre 100 persone arrestate per protesta

il comunicato con il cordoglio di Matteo Salvini e della Lega per la morte di Navalny è di ieri pomeriggio e si parla di scomparsa 'sconcertante' su cui fare 'piena luce'. Questa volta, oltre alla

(Di sabato 17 febbraio 2024) . Manifestazioni a Mosca e in altre città russe Ladi Alexei, avvenuta il 16 febbraio 2024 in circostanze ancora tutte da chiarire, ha scatenato manifestazioni e reazioni contrastanti in Russia e nel mondo. Ci sono state manifestazioni di commemorazione ein diverse città russe, tra cui Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e altre. Le autorità hanno messo in guardia contro assembramenti e proteste di massa, e la polizia ha effettuato arresti, con stime che vanno da alcune decine a un centinaio difermate. Alcuni cittadini hanno depositato fiori vicino alla casa dio in luoghi di commemorazione, mentre altri hanno partecipato a manifestazioni più aperte, nonostante il rischio di arresti. Le autorità russe hanno limitato l’accesso a informazioni sulle manifestazioni ...

Agenti in borghese hanno rimosso memoriali spontanei per il dissidente morto venerdì a 47 anni In Russia sarebbero state "più di 100" le persone ... (sbircialanotizia)

Per la morte di Navalny manifestazioni a Londra, New York, Washington: Roma, 17 feb. (askanews) - Manifestazioni in omaggio a a Aleksei Navalny, il dissidente russo morto misteriosamente a 47 anni nella colonia penale dell'Artico dove era detenuto, si sono tenute in vari ...

Finalmente riuscito in Giappone il lancio del razzo H3: Roma, 17 feb. (askanews) – Successo finalmente per il razzo di nuova generazione del Giappone; l’agenzia spaziale giapponese JAXA ha annunciato che al terzo tentativo il suo razzo H3 è arrivato in orb ...

"Navalny è stato avvelenato", lo afferma il giornalista investigativo Christo Grozev: La notizia della morte di Alexey Navalny in carcere ha lasciato molti interrogativi in tutto il mondo, secondo il giornalista Christo Grozev si tratterebbe di avvelenamento.