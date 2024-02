00 Benfica vs Vizela (telecronaca di Federico Marconi) [disponibile in visione gratuita su www.dazn.com per tutti gli utenti registrati] Lunedi 19/02/2014 21:15 Moreirense vs Sporting Lisbona (

Moreirense-Sporting Lisbona (lunedì 19 febbraio 2024 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Ostacolo non semplice per i Leoni (Di sabato 17 febbraio 2024) Il sintetico di Berna non ha fermato lo Sporting: i Leoni hanno sconfitto lo Young Boys per 3-1, nella gara di andata dei play-off di Europa League. La squadra di Lisbona non ha ancora risolto la pratica ma l'ha instradata benissimo e può concentrarsi sul campionato: lunedì, nel posticipo, arriva una partita non facile a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Diomande regressa aos treinos do Sporting em preparação para o Moreirense: Após o triunfo frente ao Young Boys (1-3), o Sporting regressou aos treinos em solo lusitano. Na sessão realizada no Estádio José de Alvalade, Rúben Amorim contou com um importante regresso. Ousmane ... I Liga: Siga em direto os resultados e marcadores da 22.ª jornada: Siga, a par e passo, tudo aquilo que se passa no máximo escalão do futebol português. A temporada 2023/24 da I Liga aproxima-se a passos largos da fase das grandes decisões, para os quais os encontros ... Sporting: treino em Alvalade já contou com Diomande: O Sporting iniciou esta sexta-feira, no Estádio José Alvalade, a preparação da visita ao Moreirense, agendada para as 20h15 de segunda-feira, em encontro da 22.ª jornada da Liga. Após o triunfo no red ...

