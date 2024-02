Moreirense-Sporting Lisbona lunedì 19 febbraio 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici Ostacolo non semplice per i Leoni

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il sintetico di Berna non ha fermato lo: ihanno sconfitto lo Young Boys per 3-1, nella gara di andata dei play-off di Europa League. La squadra dinon ha ancora risolto la pratica ma l’ha instradata benissimo e può concentrarsi sul campionato:, nel posticipo, arriva una partita non facile a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il sintetico di Berna non ha fermato lo Sporting: i Leoni hanno sconfitto lo Young Boys per 3-1, nella gara di andata dei play-off di Europa League.

Il Moreirense Futebol Clube, meglio noto come Moreirense, è una società calcistica portoghese con sede a Moreira de Cónegos, freguesia di Guimarães. Fondata il 1º novembre 1938, nella stagione 2023-2024 milita nella Primeira Liga, il massimo livello del calcio portoghese.

Amorim rejeita que Sporting seja a equipa "mais capaz" na corrida pelo título: Sobre a visita ao Moreirense, o técnico lembra que é um adversário que "venceu o Braga e o FC Porto" e garantiu que mostrou aos jogadores "tudo" o que poderão encontrar.

Antevisão Moreirense-Sporting: esquecer favoritismo e lembrar Benfica: É daqueles jogos com pouco a ganhar e muito a perder. A visita do Sporting a Moreira de Cónegos chega num bom momento de forma dos leões (o que já vem sendo habitual esta temporada), apesar do contrat ...

TÉCNICO DO MOREIRENSE 'BABA-SE' POR CRAQUES DO SPORTING: "SOBRE ELE NEM PRECISO DE DIZER NADA..." | OneFootball: Este domingo, Rui Borges fez uma análise prévia à partida contra o Sporting, que marca o encerramento da 22ª jornada da Liga Betclic e terá lugar amanhã às 20h15. O técnico do Moreirense ‘baba-se’ ...