Morbillo | nuova variante identificata a Milano e in Lombardia | può sfuggire a test

(Di sabato 17 febbraio 2024) Unadi, che influisce suimolecolari per la diagnosi, rendendoli meno sensibili, è statain Italia. Da gennaio 2024 sono stati confermati 5 cinque casi die nelle aree circostanti in, tutti classificati come genotipo D8 e considerati sporadici poiché non è stato trovato alcun chiaro legame epidemiologico tra loro. Lo rivela uno studio condotto dall'università di, con l'Istituto superiore di sanità, pubblicato su 'Eurosurveillance'. Tre di questi casi avevano una storia recente di viaggio: i pazienti erano stati in Uzbekistan, Thailandia e Italia meridionale. "In particolare – spiegano i ricercatori – due di questi casi, cioè i pazienti che avevano viaggiato ...

