Morbillo | in area Milano nuova variante che può sfuggire a test

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Da gennaio 2024 sono stati confermati cinque casi dinell'che comprende la Città Metropolitana die le aree circostanti in Lombardia, con varianti che possonoaidiagnostici. I casi sono tutti classificati come genotipo D8 e "sporadici" poiché non è stato trovato un chiaro legame epidemiologico tra loro. È quanto riporta uno studio condotto da ricercatori dell'Università Statale die dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato su Eurosurveillance. In tre dei cinque casi individuati, viene spiegato, è stata "riportata una storia di viaggio recente, le destinazioni includevano Uzbekistan, Tailandia e Italia meridionale. In particolare, due di questi casi, ciascuno con una storia di viaggio nel Sud Italia o in Tailandia, erano infetti da ceppi di ...