Morbillo | circola una nuova variante in Italia “Aggiornare i test e forse anche il vaccino”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 – Contemporaneamente con l’allarme sulla crescita dei casi diin Europa, inè stata individuata unadel virus che potrebbe eludere idiagnostici. Emerge da un articolo a firma di ricercatori dell’Università di Milano e dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato il 15 febbraio su Eurosurveillance. Nella relazione degli scienziatini si legge che l’attività di sorveglianza epidemiologica relativa alla città Metropolitana di Milano e alle aree circostanti (circa 4 milioni di abitanti), ha evidenziato, dal primo gennaio 2024 a oggi, 5 casi di, "tutti classificati come genotipo D8 e definiti come sporadici poiché non è stato trovato alcun chiaro legame epidemiologico tra loro”. Due dei ...

Morbillo, nuova variante in Italia: "Può sfuggire ai test": (Adnkronos) – Identificata in Italia una nuova variante di morbillo, che influisce sui test molecolare per la diagnosi, rendendoli meno sensibili. Lo rivela uno studio condotto dall'università di Mila ...

Morbillo, allarme in Europa: 7 morti dall'inizio dell'anno. La Ue: «La vaccinazione protegge e salva vite umane»: Sono in continuo aumento i casi di morbillo in Europa. Il Centro europeo per la prevenzione ... l'elevata probabilità di importazione da aree in cui l'infenzione circola in maniera consistente e il ...

Morbillo, tanti casi nell'Asl: “Ricoverati anche 20enni, cluster familiari tra Livorno e Pisa”: PISA, 13 febbraio 2024 – Una recrudescenza in tutta Italia, nell’Asl Nord Ovest e in Toscana in particolare, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. Torna a diffondersi e a provocare sintomi, anc ...