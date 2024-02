Monza | Zerbin | ”Io giovane promessa del calcio? Ma no! Mi sento uno che sta a metà strada”

Alessio Zerbin La Gazzetta dello Sport ha intervistato il giovane Alessio Zerbin, passato in questa sessione di mercato dal Napoli al Monza. Il giovane calciatore vanta alle spalle già tantissime

(Di sabato 17 febbraio 2024): Mazzarri a Napoli mi ha dato grandi possibilità, anche grazie a lui sono arrivato qui pronto, è l’occasione giusta per dimostrare di essere da Serie A Alessio, attaccante del Napoli ora in prestito al, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:: Mazzarri mi ha dato grandi possibilità, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione “Mazzarri mi ha dato grandi possibilità, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione. Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto. E’ l’occasione per giocare con più continuità e per dimostrare di essere da A. E’ la soluzione giusta. Su Galliani E poi… Galliani! a sera in cui sono andato a cena con Adriano Galliani dopo la firma è stata quasi la prima volta in cui mi sono ...