Monza-Milan | Brocchi | “Pioli criticato troppo Tra Loftus-Cheek e Colpani…”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Christian, doppio ex di, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di domenica sera

Problemi in mediana per Stefano Pioli in vista di Monza-Milan . Un titolarissimo non sarebbe al 100% della condizione fisica (pianetamilan)

Mazzarri: "Il Barcellona non verrà qui a fare le barricate, quindi si potrà fare il nostro gioco": Con Mazzarri 4 vittorie (1 solo fuori casa, contro l'Atalanta, all'esordio, poi Cagliari Salernitana e Verona); 5 sconfitte (Juventus, Inter, Roma, Torino, Milan); 3 pareggi (Monza, Lazio, oggi Genoa)...

L'Inter si coccola i talenti del futuro: 3 capolavori in 12 minuti per una rimonta clamorosa: E domenica c'è pure Monza - Milan... La Milano del futuro è nerazzurra: l'Inter vince il derby con due gol in tre minuti e va in fuga I rossoneri non capitalizzano il buon gioco nel primo tempo, e ...

Lotta scudetto, Palladino: "Per me anche il Milan è ancora in corsa": Raffaele Palladino, tecnico del Monza, così in conferenza verso il Milan: "Si ferma facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista, curando qualsiasi dettaglio anche perché affrontiamo ...

Monza-Milan, out un titolare: “Infiammazione al ginocchio”: L'allenatore ha annunciato un'importante assenza per il match tra Monza e Milan. Infiammazione al ginocchio per il giocatore.

Pioli cambia faccia al Milan: Jovic titolare, Okafor forse. Out Reijnders: Verso Monza-Milan, ballottaggio a centrocampo per Pioli Vigilia di Monza-Milan, giornata di scelte per mister Stefano Pioli (che non parlerà in conferenza stampa). Dopo il netto 3-0 al… Leggi ...