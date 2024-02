Mondiali | Quadarella meraviglia negli 800 stile | è oro storico dopo la Calligaris

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 febbraio 2024) Doha, 17 febbraio 2024 – Simonafa il bis d’oro aidi Nuoto di Doha: quattro giorniil successo nei 1500libero (leggi qui), si prende anche gli 800 e riscrive la storia dell’Italnuoto, portando questa specialità sul gradino più alto del podio51 anni: prima di lei solo Novellaa Belgrado 1973. La 25enne di Roma, che si qualifica anche per i Giochi di Parigi 2024 sia nei 1500 che800, trionfa in 8’17?44, nuotando sedici vasche a 31?6-31?7 e bruciandoultimi dieci metri, con uno sprint strepitoso, la tedesca Isabel Gose che si deve accontentare dell’argento in 8’17?53; il bronzo è dell’australiana Erika Fairweather in 8’22?26. Una doppietta nel mezzofondo mai vista perché Alessia Filippi a Roma 2009 fu bronzo800 e bronzo nei 1500. Solo Federica Pellegrini era stata capace di vincere due ori in un’edizione mondiale (Roma 2009 e Shanghai 2011). Le parole di Simona “Ero veramente stanca. Ad un certo punto si è messa un po’ male la gara perché le altre sono partite veramente forte, sapevo che erano più veloci. Ho dato tutto, è stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto ma sono veramente contentissima”, ha detto Simona. “Facevo fatica ad aumentare ed ho aspettato più tempo possibile prima di partire, guardavo molto lei, poi ho dato tutto. Tanta testa? Si, credo che questo sia dovuto anche ad un più di esperienza. Sentivo di non essere arrivata nel migliore della forma e l’esperienza mi ha aiutato molto e la voglia di ritrovarmi e devo dire che mi sono ritrovata benissimo”, ha aggiunto l’azzurra a RaiSport. “51 anniNovella? Penso sia un bell’orgoglio. Sono contenta, è il mio primo oro sugli 800 ed è una medaglia che cercavo qui. Davvero un bel mondiale e adesso posso lavorare tranquilla per le Olimpiadi di Parigi con un grande stimolo. Credo che questo sia stata una opportunità per testarsi ad alti livelli, non era mai successo di fare gare così importanti a febbraio e questo credo sia molto allenante. Volevo cercare la competizione nelle gare, l’ho trovata come oggi. A chi dedico questa medaglia? Ai miei genitori, a mia sorella e ai miei zii che sono venuti fino a qua per fare il tifo per me”, ha concluso la. (Adnkronos)