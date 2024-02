Mondiali pallanuoto | Italia ko in finale

(Di sabato 17 febbraio 2024) 17.15 Sfugge ai rigori il titolo mondiale per l'. Nelladi Doha la Croazia ci beffa con 4 tiri segnati contro 2 degli azzurri, dopo il tiratissimo 11-11 (3-2 2-3 2-3 4-3). Argento per il Settebello, come a Budapest 2022. L'oro manca da Gwangju 2019. Per i croati è il 3° dopo la fine della Jugoslavia, l'resta a 4. Fondelli ha realizzato quattro reti, di cui 3 rigori, doppiette di Presciutti e Di Fulvio, un gol ciascuno Marziali e Condello. Per la Croazia,poker di Kharkov.

