Mondiali pallanuoto | Settebello tradito ancora dai rigori La Croazia è campione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Doha (Qatar), 17 febbraio 2024 – Per dirimere la contesa tra Italia eservono idopo l'11-11 maturato nei tempi regolamentari. La lotteria dai 5 metri premia gli slavi, che in realtà avevano costruito il loro successo nell'ultimo quarto, quando a 5'' dalla fine riescono a pareggiare: il tutto dopo un attacco sciupato in maniera troppo pavida daluna volta daie forse da qualche imprecisione di troppo degli uomini più rappresentativi, con Di Somma su tutti. Lavince così il terzo titolo iridato e lo fa al termine di una sfida tirata, in cui nessuna squadra riesce mai a mettere a referto un break: un dato che basta su tutti a spiegare i tantissimi rimpianti degli azzurri, che mettono così al collo solo un argento. ...

rigori ancora una volta maledetti per il Settebello : così come accaduto contro la Spagna nella finale iridata del 2022, anche l'edizione 2024 ...

