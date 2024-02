Mondiali nuoto | Quadarella oro 800sl

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 febbraio 2024) 18.47 Una clamorosa Simonapiazza a Doha una strepitosa (e storica) doppietta Mondiale. Dopo l'oro nei 1500sl, la romana trionfa neglibruciando la tedesca Gose al termine di un estenuante spalla a spalla: tempo 8'17"44 contro 8'17"53 della teutonica. Era dal 1973,con Novella Calligaris, che un'azzurra non vinceva in questa specialità. "Guardavo molto lei - ha detto laa caldo -, finchè non partiva, non partivo nemmeno io. Alla fine però è andata alla grande,l'esperienza mi ha aiutato molto. Sono troppo contenta".