Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 18 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara (Di sabato 17 febbraio 2024) I Mondiali di nuoto di Doha sono arrivati a compimento. Quella di domani sarà l’ultima giornata di gare, dedicata esclusivamente al nuoto in corsia all’Aspire Dome, dove l’Italia proverà a giocarsi le sue ultime cartucce per le medaglie. Due finali a disposizione per gli azzurri per colpire. Benedetta Pilato cerca riscatto nei 50 rana, mentre Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio saranno in acqua nei 1500 stile libero. In mattinata proveranno a farsi spazio anche Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 misti. La diciassettesima e ultima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024) Ididisono arrivati a compimento. Quella disarà l’ultima giornata di gare, dedicata esclusivamente alin corsia all’Aspire Dome,l’Italia proverà a giocarsi le sue ultime cartucce per le medaglie. Due finali a disposizione per gli azzurri per colpire. Benedetta Pilato cerca riscatto nei 50 rana, mentre Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio saranno in acqua nei 1500 stile libero. In mattinata proveranno a farsi spazio anche Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 misti. La diciassettesima e ultima giornata deidegli sport acquatici di(Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il ...

