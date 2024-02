Mondiali di pallanuoto | per l’Italia è medaglia d’argento | il Settebello battuto 15-13 dalla Croazia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Idi Doha si sono conclusi con unaper gli azzurri dellaè stata battuta 15-13ai calci di rigore. Ilha subìto un gol 5 secondi prima della fine dei tempi regolamentari, facendo concludere la partita con un pareggio 11-11 e rendendo quindi necessari i rigori. Per lasi tratta del terzo trionfo mentre perè il quarto argento in un campionato del mondo e la nona volta sul podio. Gli azzurri dellasi erano presi una grande rivincita sulla Spagna, battuta per 8-6 in semifinale al termine di un match giocato ad altissimi livelli. Con laè stata una partita molto combattuta ...