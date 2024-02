Mondiali di nuoto | Simona Quadarella vince l’oro negli 800 stile libero | “Una delle gare più faticose che abbia fatto | sono contentissima”

(Di sabato 17 febbraio 2024)è medaglia d’oro800. Dopo il trionfo nei 1500, la nuotatrice azzurra trionfa anche800 aidiin corso a Doha, in Qatar. L’azzurra si è imposta con il tempo di 8’17?44, precedendo al termine di un lungo testa a testaultimi 200 metri la tedesca Isabel Gose, argento in 8’17?53, a undici centesimi dalla nuotatrice romana. Bronzo alla neozelandese Erika Fairweather (8’22?26), che ha ceduto nella seconda parte di gara dopo aver condotto nelle prime 7-8 vasche. “Ero veramente stanca, a un certo punto si è messa anche un po’ male la gara. Le altrepartite molto forti, ma lo sapevo,più ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE, SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN ... (oasport)

Niente chiusura con il botto per l’Italia nella penultima giornata dei Mondiali di Nuoto in corsia di Doha. La 4×100 stile libero mista , composta da ... (oasport)

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la settima e penultima giornata di semifinali e di Finali dei Mondiali 2024 di Nuoto in corsia. ... (oasport)

Nuoto, Mondiali di Doha: l'azzurra Simona Quadarella oro negli 800 stile libero: Lo ha detto Simona Quadarella dopo l'oro conquistato negli 800 stile libero ai Mondiali di Doha. "Facevo fatica ad aumentare ed ho aspettato più tempo possibile prima di partire, guardavo molto lei, ...

Simona Quadarella oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto: Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha . Dopo l'oro iridato nei 1500 sl , l'atleta romana ha centrato un bis storico per il nuoto italiano. L'azzurra ha chiuso la sua gara nel tempo di 8'17"44, battendo di ...

Mondiali di nuoto: oro di Simona Quadarella negli 800sl: "Gran fiducia per le Olimpiadi di Parigi": Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Dopo l'oro iridato nei 1500 sl, l'atleta romana ha centrato un bis storico per il nuoto italia ...

Nuoto: Barelli, 'Quadarella e Settebello vero orgoglio italiano': Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Primeggiare negli sport del nuoto non è facile. Il secondo oro di Simona Quadarella, l'argento del Settebello e le medaglie conquistate dai nostri campioni in tutte le dis ...

DOHA, MONDIALI DI NUOTO: RISULTATI FINALI & SEMIFINALI 17 FEBBRAIO: CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO ORARI BATTERIE, SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 9.53: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e ...