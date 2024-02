Mondiali di Nuoto | la 4×100 stile mista vola in finale Pilato va in semifinale

(Di sabato 17 febbraio 2024) Doha, 17 febbraio 2024 – Nella penultima batteria delaidi Doha, che termineranno nella giornata di domani, l’Italia colleziona un’altra qualifica per la. Lalibero mixed, composta da Lorenzo Zazzeri (48?51), Manuel Frigo (48?61), Sofia Morini (54?66), Chiara Tarantino (54?27) in 3’26?06 vincono la loro serie. Benedettae Anita Bottazzo nei 50 rana e Michele Lamberti nei 50 dorsono in semi. Nella gara dei 1500, eliminati Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio. Rispettivamente nono e tredicesimo. Nel pomeriggio di oggi, dalle 17, le finali e le semifinali. Foto Andrea Staccioli DBM

Mondiali di nuoto a Doha: alle 15.30 il Settebello in acqua per l'oro contro la Croazia

