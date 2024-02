Dalle ore 13 fino alle 20.45 sono in programma Monaco - Le Havre, Lilla - Clermont, Metz - Lorient, Reims - Tolosa, Brest - Nizza Pronostici per oggi, domenica 4 febbraio 2024 Calcio in tv oggi,

Monaco-Tolosa (domenica 18 febbraio 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 17 febbraio 2024) Uscito vittorioso dal derby della Costa Azzurra sul campo del Nizza il Monaco di Huetter prova a sfruttare il momento andando a caccia di punti in casa contro il Tolosa. Per gli asemist ritorno al terzo posto complice il passo falso del Brest e -1 proprio dai rossoneri secondi in classifica. Una gara ricca di colpi di scena con l’ex Juve Zakaria autore InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting (Di sabato 17 febbraio 2024) Uscito vittorioso dal derby della Costa Azzurra sul campo del Nizza ildi Huetter prova a sfruttare il momento andando a caccia di punti in casa contro il. Per gli asemist ritorno al terzo posto complice il passo falso del Brest e -1 proprio dai rossoneri secondi in classifica. Una gara ricca di colpi di scena con l’ex Juve Zakaria autore InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza