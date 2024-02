Molti nomi | un unico tubero | tantissimi utilizzi

già ex assessore nell'unico governo di centrodestra dalla storia sindaco Roberto Morroni Forza Italia ha tenuto botta con i nomi da sempre in posizione civica, a cui molti hanno chiesto di

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 febbraio 2024) Rapa tedesca, carciofo di Gerusalemme, girasole del Canada, tartufo di canna. Sono alcuni dei– e c’è una spiegazione per ognuno di essi – con cui è noto nel mondo l’Helianthussus, ovvero il topinambur, che in Piemonte, dove è un ingrediente indispensabile della bagna cauda, chiamano anche topinabò o patinabò (o trifula bastarda). Nella classica varietà, di colore bordeaux, si trovano in vendita da ottobre fino alla primavera, ma ce n’è una versione precoce, bianca, disponibile da fine agosto. Chi ama le erbe spontanee può procurarseli da sé, ma solo al momento del consumo perché non si conservano facilmente. Tecnicamente, infatti, il topinambur è un, la radice di una pianta perenne e infestante, parente del girasole, che produce ciuffi di fiori gialli simili a grandi margherite, molto comune vicino ai corsi d’acqua, ...