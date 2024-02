Molfetta | 23enne ucciso | omicidio e detenzione di sostanze stupefacenti le accuse a carico del 29enne che ha confessato l’assassinio Ieri il rinvenimento del cadavere

Un uomo di 23 anni, Davide De Gennaro, incensurato, è stato ucciso in una casa a Molfetta. Un 29enne originario di Bisceglie, titolare dell'appartamento, con precedenti, accompagnato dal suo avvocato, si è costituito ai carabinieri per l'omicidio. Stando a

Queste le parole di Onofrio De Pasquale che si è costituito ai carabinieri dicendo di avere ucciso a coltellate Dario De Gennaro, 23 anni, incensurato, al culmine di una lite. L'omicidio è avvenuto in casa del 29enne censurato che stando al resoconto del tgnorba ha detto di avere agito per legittima difesa e che la lite riguardava lo spaccio di droga.

