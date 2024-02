Molfetta | 23enne ucciso a coltellate dopo una lite | l’assassino si è costituito

Omicidio e detenzione di sostanze stupefacenti. Queste le accuse a carico del 29enne Onofrio De Pasquale che ieri si è costituitobai carabinieri dicendo di avere ucciso a coltellate Dario De Gennaro, 23 anni, incensurato, al culmine di una lite. Omicidio in casa del 29enne censurato che stando al resoconto del tgnorba ha detto di avere agito per legittima

(Di sabato 17 febbraio 2024) È statocon diverseche lo hanno raggiunto al collo e al torace, Dario De Gennaro, ilassassinato nel pomeriggio di giovedì a, in provincia di Bari. Secondo quanto ricostruito finora, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una, forse legata a traffici illeciti, avvenuta tra i due nell’appartamento del 29enne, Onofrio De Pasquale, che si trova nel quartiere Immacolata della città. Il cadavere è stato trovato solo due giorni, riverso sul pavimento dell’immobile in cui sono in corso lavori di ristrutturazione, soprattuttoche il presunto assassino, di 29 anni, si èai carabinieri e ha confessato il delitto. I familiari del ragazzo avevano denunciato la scomparsa già dalla sera di giovedì 15, ...