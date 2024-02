Mo | Tajani | ' due popoli | due stati e immediato cessate il fuoco' **

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Bisogna arrivare all'obiettivo finale di 'due, due' e lavorare per unilper la liberazione degli ostaggi e portare aiuti ai palestinesi che nulla hanno a che vedere con Hamas. Ho detto più volte che la proporzione è stata superata". Cosi il ministro Degli Esteri. Antonio, a Chesarà su Rai3.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La prospettiva in Medio Oriente resta quella dei "due popoli due Stati. La popolazione civile palestinese non è Hamas", ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – La prospettiva in Medio Oriente resta quella dei “due popoli due Stati. La popolazione civile palestinese non è Hamas”, ... (calcioweb.eu)

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Bisogna arrivare all’obiettivo finale di ‘due popoli , due stati ’ e lavorare per un immediato cessate il fuoco per la ... ()

M.O. Tajani: "La posizione del G7 punta a garantire la sicurezza di Israele": ... lavoriamo per la stabilità e sottolineiamo il ruolo importante delle forze armate perché si possa cercare di disinnescare una escalation che preoccupa tutti quanti', ha affermato Tajani. In Europa '...

Conferenza di Monaco: al centro, morte Navalny, Ucraina e MO: Tajani a Monaco per il G7 di domani Anche il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani , è in arrivo a Monaco di Baviera, per ...

Mo: Malan, ‘solidarietà a Meloni da senatori Fdi’: Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Desidero esprimere a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che oggi a Torino manifestanti ...

TERREMOTO - Scossa di magnitudo 3.5 sull'Appennino tosco-romagnolo: Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato avvertito a 5 chilometri a est di Marradi (Firenze) ed è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 12:49 a una profondità di 5 chi ...

Uganda: Tajani riceve premier Robinah, “organizzeremo una missione economica nel Paese”: Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dopo aver incontrato alla Farnesina il primo ministro dell’Uganda, Nabbanja Robinah. “Priorità ...