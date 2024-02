Mo | Pellegrino Fdi | ‘immagine Meloni incendiata a Torino | Pd e M5S taceranno?’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – ?Non c'è una sola volta in cui le manifestazioni dei centri sociali non si accompagnino ad episodi di violenza ed intolleranza. Quella di incendiare aun'immagine con il volto dellaè solo l'ultima delle azioni vergognose e pericolose che la cronaca ci racconta. È giunta l'ora di chiamare questi personaggi non più manifestanti, ma teppisti facili a comportamenti criminali e riconoscerli come tali. Mi aspetto dalla sinistra tutta una ferma ed univoca condanna e una presa di distanza anche nei luoghi istituzionali. Se taceranno, la credibilità di Pd, M5s et similia sarà definitivamente sotterrata dall'uso ad personam della parola ?democrazia? e dall'inesistenza del rispetto per l'avversario politico?. Lo dichiara in una nota la senatrice Cinzia, coordinatore nazionale Dipartimento vittime di Fratelli d?Italia.