Mo | fantoccio Meloni bruciato a Torino | Fdi ' basta oscena esibizione odio'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “L'dicontro il Presidente, in occasione di un corteo pro-Palestina organizzato da centri sociali, coordinamento per Gaza, collettivi studenteschi, Si Cobas e Cub, è, vergognosa e raccapricciante". Così Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d'Italia, e Roberto Ravello, dirigente regionale FdI Piemonte. "Bruciando l'immagine del primo ministro della nostra Repubblica, questi gruppi si sono spinti, ancora una volta, oltre il perimetro costituzionale: la facilità nel denunciare la presunta pericolosità e intolleranza di altri non è accompagnata dalla coerenza, risultando essi stessi estremisti e violenti. Queste derive non sono più accettabili - continua la Ambrogio - e mi auguro che che chi solidarizza con questi soggetti - dal Sindaco Pd Stefano Lo Russo a Elly Schlein - possa finalmente esprimere ferme parole di condanna, allontanandosi dal cono d'ombra dell'ambiguità. Certo, non sarà facile da parte di chi legalizza antagonisti e centri sociali, sdogana le occupazioni e la lotta armata o, ancor peggio, fa finta di sgomberarne le sedi”. “Nell'esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza al Presidente- chiosa Roberto Ravello - non posso non interrogarmi sull'opportunità di autorizzare simili manifestazioni in futuro: minacce,e città devastata, questi sono gli unici risultati. Con la tragicità di un conflitto che, peraltro, finisce colpevolmente in secondo piano”.