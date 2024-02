Mo | Borghi Lega | ' solidarietà a Meloni'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Esprimo massimaal premierper quanto accaduto oggi a Torino. Atti che fomentano odio, lontanissimi dal confronto civile e democratico, vanno sempre condannati. Diversità di opinione non dovrebbero mai sfociare nella violenza. Tolleranza zero verso chi alimenta la cultura dell'odio”. Così in una nota il senatore dellaClaudio

L'imprenditore condannato per truffa si fuma le cartelle esattoriali da 50 milioni di euro e le usa per pulirsi la Lamborghini . Il protagonista è ... (ilgiornaleditalia)

“La palla spetta alla Corte dei Conti. Dal mio punto di vista, per un Caso del genere non credo che possa esserci la sospensione per un mese. ... (notizie)

"Contesto interamente la portata della prova del Dna asseritamente in possesso delle signore Flavia Borzone e Rosalba Colosimo, in quanto non ... (lanazione)

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Stefano Borghi sarà il telecronista , mentre Andrea Stramaccioni offrirà i commenti . Le interviste ... AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora ...

'Navalny Prematuro dare la colpa a Putin'. Bufera sul leghista Crippa: Almeno la prossima volta che parlate di libertà, signori della Lega, vergognatevi. Profondamente'. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. - -

Europee: Borghi (Iv), organizzare riformisti che sognano Stati Uniti d'Europa: Bel confronto oggi a Torino tra culture riformiste, liberali e popolari sul futuro dell'Europa. "Le prossime elezioni europee avranno ...

Malattia X, la previsione di Ilaria…": Perché gli Stati traccheggiano sul trattato pandemico dell’Oms Voluto dall'Europa e incoraggiato anche dai Paesi in via di sviluppo, il trattato pandemico sostenuto dall'Oms era previsto per il pross ...

Malattia X, allerta per il nuovo virus: ci aspetta un’altra pandemia Le parole dell’esperta: Perché gli Stati traccheggiano sul trattato pandemico dell’Oms Voluto dall'Europa e incoraggiato anche dai Paesi in via di sviluppo, il trattato pandemico sostenuto dall'Oms era previsto per il pross ...