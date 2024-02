Mistero sul corpo di Navalny | la portavoce | assassinato da Putin

(Di sabato 17 febbraio 2024) Milano, 17 feb. (askanews) – Un fittoavvolge la salma dell’oppositore Aleksey, deceduto ieri. Non è noto dove sia. L’avvocato e la madre Lyudmila Navalnaya sono arrivati all’obitorio di Salekhard, sul circolo polare artico dove doveva trovarsi l’oppositore deceduto. Tuttavia, l’istituto si è rivelato chiuso, ilnon sarebbe là e mentre si alimenta un certoin merito, l’addetta stampa del politico Kira Yarmysh accusa le autorità: “è stato”. E poi aggiunge: “L’avvocato ha chiamato il numero di telefono indicato sulla porta. Gli è stato detto che era la settima persona a chiamare oggi. Non hanno ildi Aleksei all’obitorio”, ha aggiunto. Sabato nella colonia penale IK-3 nella regione artica di Yamal dove suo figlio era detenuto, a ...

La portavoce dell'oppositore di Putin ha dichiarato che non si trova nell'obitorio dell'istituto carcerario dove era rinchiuso. Proteste in ricordo ... (ilgiornale)

La portavoce dell'oppositore di Putin ha dichiarato che non si trova nell'obitorio dell'istituto carcerario dove era rinchiuso. Proteste in ricordo ... (ilgiornale)

Alexei Navalny morto avvelenato La teoria che aumenta il mistero: Un biochimico intervistato da Sota ha spiegato che se le informazioni sul trombo che ha causato la morte di Navalny sono corrette, questo potrebbe essere stato provocato da qualsiasi sostanza ...

Mistero sulla salma di Navalny, la portavoce: assassinato da Putin: ... sul circolo polare artico dove doveva trovarsi loppositore deceduto. Tuttavia, listituto si e' rivelato chiuso, il corpo non sarebbe la' e mentre si alimenta un certo mistero in merito, laddetta ...

Enrico Carofiglio. L’avvocato Guerrieri e la donna del mistero: L’accusata rischia l’ergastolo in Corte d’Assise, e il suo avvocato per salvarla (ci riuscirà) avvia una tripla indagine: sul fatto in questione, sulla donna e su di sé, sugli ingranaggi che lo ...

Cadavere trovato da due passanti: ecco chi è l'uomo accasciato per terra. Aveva 49 anni: Sulle motivazioni dietro alla morte dell’uomo, ancora il mistero. Pare che Alasonatti stesse lavorando, ma il decesso non sarebbe stato causato da un infortunio sul lavoro. L’ipotesi più probabile al ...

Strage di Altavilla, i messaggi della figlia alle amiche durante gli omicidi e il mistero dei cellulari: Non avrebbe assunto né droga né alcol, la diciassettenne finita in carcere perché, assieme al padre, Giovanni Barreca, avrebbe ucciso la madre, Antonella Salamone, e i fratelli più piccoli, Kevin ed ...