Misseri racconta tutta la sua verità sulla morte di Sarah | “Con Sabrina erano sorelle”

Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi, la 14enne uccisa il 26 agosto 2010, condannato a 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove è tornato in libertà e si racconta a Quarto Grado, il programma di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi. Beneficiando di una riduzione detentiva di 696 giorni, l'uomo è stato scarcerato ed è tornato ad Avetrana, confidandosi con la trasmissione Mediaset sulla storia del delitto: "Sono un po' stressato, per tutta questa pressione mediatica. È una cosa che non dimentico mai. Questi minuti da uomo libero non mi fanno nessun effetto. Uscire dopo sette anni non è facile, specialmente perché ci sono due innocenti in carcere e io, colpevole, invece sono fuori. Hanno sempre detto che ero innocente, se fossi stato davvero innocente, ...

Michele Misseri torna libero e racconta : “Ho ucciso Sarah e volevo suicidarmi. Così avrebbe avuto giustizia” Michele Misseri è tornato in libertà domenica 11 febbraio, dopo aver scontato 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote ... (fanpage)

