Mirko Brunetti svela un retroscena inedito sul momento del falò finale con Perla Vatiero a Temptation Island

Dopo il rientro momentaneo di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello , lui e Perla GF, Perla svela che c'era una strategia

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’ingresso dinella Casa del Grande Fratello nel corso della puntata di mercoledì sera in qualità di ospite, sulla falsariga di quello di Ginevra Lamborghini nella passata edizione del Gf Vip 7, ha destabilizzato gli animi degli altri inquilini e ha fomentato invece parte del pubblico del reality show di Alfonso Signorini. Se per qualcuno la sua presenza potrebbe essere quasi inutile e solo un modo per rinvigorire gli ascolti sempre più calanti del Grande Fratello, per il fandom dei Perletti potrebbe essere l’occasione giusta per un ritorno di fiamma. A fare il tifo perci sono addirittura anche Greta Rossetti e sua mamma. Entrambe infatti hanno spesso affermato che l’ex gieffino non avrebbe mai davvero dimenticato la sua ex compagna di lunga data. In attesa di scoprire come si evolverà il ...