Mirko Brunetti gelido nei confronti di Perla Vatiero

(Di sabato 17 febbraio 2024) In queste oreè apparsoneidi: ritorno di fiamma a rischio? L'articolo proviene da Novella 2000.

Grande Fratello, Perla Vatiero chiede a Mirko Brunetti: «Mi ami». La risposta di lui lascia di sasso: Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati nuovamente insieme nella casa del Grande Fratello, per la seconda volta. Qualche settimana fa, infatti, il gieffino era stato eliminato nel ...

Perla cerca baci e coccole da Mirko ma il Brunetti scappa: le sue facce sono eloquenti: Non si direbbe Gli autori del Grande Fratello in queste ore hanno accesso 10 ceri con la speranza che Mirko Brunetti e Perla Vatiero possano ritrovare il fuoco che ardeva prima dell’estate tra loro.

GF: Anita e Letizia giù la maschera, in arrivo nomination per Perla: Le amiche della Vatiero fanno un discorso inaspettato sulle nomination. Pensava di aver trovato delle amiche leali, invece no.