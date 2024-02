Milano verso l’autodistruzione? Perché leggi nefaste sulla casa stanno peggiorando la città

i processi ma piuttosto saper indirizzarli verso certo contrastare la desertificazione sociale e l' Daniele Milano, supportato dal movimento delle a ben vedere è una forma di autodistruzione delle

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un nuovo spettro si aggira a: il blocco della rigenerazione urbana. Inflazione e rialzo dei tassi – e quindi mutui inarrivabili – ostacolano il mercato della compravendita: i cartelli Vendesi languono per mesi sui portoni, forse anchel’ubriacatura da prezzi folli rende i proprietari restii a scendere a compromessi. Ma soprattutto le recenti inchieste giudiziarie sulle torri di via Stresa e via Crescenzago e l’edificio di Piazza Aspromonte hanno compromesso quello che potremmo definire il brand implicito della, cioè la fama di paradiso fiscale e normativo dell’immobiliare. Nel mondo degli investitori del real estate, infatti, la reputazione è tutto:era attrattivasi pagavano gli oneri di urbanizzazione più bassi d’Europa ele istituzioni ...

Intesa Base Sicura Tutelati: Costo di caricamento: costo, prelevato dai premi versati, destinato a coprire le spese amministrative ... Giudizio di trasparenza: elaborato da MFIU e Assinews per i prodotti recensiti su Milano ...

Un rimbalzo dall’export per il settore che cambia: «I dati non rispecchiano la realtà delle aziende»: MILANO - «I dati non rispecchiano la realtà delle nostre aziende. Non dicono quello che vediamo noi calzaturieri. La realtà che abbiamo davanti a noi è diversa.

Trattativa Invitalia-Mittal, rottura totale. Destino segnato per l’ex Ilva: commissariamento più vicino: Tutto precipita per Acciaierie e tutto accade in un sol giorno per l'ex llva di Taranto. Si parte al mattino col ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che collegandosi con un convegno della ...