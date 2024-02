Milano | l’app per le multe non funziona Il ricorso dà ragione alla multata | «Troppe lacune»

La storia ha luogo a Milano e l'app in questione è Ghisa Mobile , ideata dal comune meneghino per risolvere il problema dei foglietti incastrati sui tergicristalli, spesso spostati dal vento o

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 febbraio 2024)non manda la notifica della multa, la contravventrice si rivolge al giudice di pace e riesce comunque a pagarla con lo sconto nonostante siano passati più di cinque giorni da quanto l’ha ricevuta. La storia ha luogo ain questione è Ghisa Mobile, ideata dal comune meneghino per risolvere il problema dei foglietti incastrati sui tergicristalli, spesso spostati dal vento o rovinati dpioggia e quindi troppo poco affidabili. A quanto pare, però, nemmeno il sistema digitale si rivela particolarmente puntuale. Come scrive la magistrata onoraria Lisa Marchioretto si tratta di «numeroseche impediscono ai cittadini di ricavarne dei benefici». Il problema principale è l’assenza di notifiche anche quando queste vengono attivate in modo da venire a sapere subito di eventuali ...