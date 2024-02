Milan | RedBird investe nei media | acquisita una società di produzione

Il Milan contro il Monza non avrà a disposizione Yunus Musah, avrà un Loftus-Cheek non al meglio e un Bennacer ancora lontano... (calciomercato)

Gerry Cardinale, CEO e founder di RedBird Capital Partnes non è per nulla intenzionato a cedere il Milan . Le voci che si rincorrono da giorni sono ... (dailymilan)

Gerry Cardinale, CEO e founder di RedBird Capital Partnes non è per nulla intenzionato a cedere il Milan . Le voci che si rincorrono da giorni sono ... (dailymilan)

Gli sceicchi sbarcano a Milano e comprano il club: annuncio del presidente: Il calcio italiano è al centro di numerose discussioni sul futuro di molti club: arrivano gli sceicchi per comprare la big.

Milan, Cardinale: "Voglio vincere e restare a lungo. Soddisfatto solo con la vittoria della Champions": Arriva l’annuncio ufficiale da parte del numero uno di Redbird, Cardinale, in merito alle sorti del tecnico del Milan Pioli. Una seconda parte di stagione decisamente importante per il… Leggi ...

Cardinale promette: «Qui per starci a lungo, non mi fermerò fin quando non avrò raggiunto questi obiettivi al Milan»: Il proprietario di RedBird e del Milan, Gerry Cardinale, fa una promessa ai tifosi rossoneri in merito alla sua permanenza Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, Gerry Cardinale fa ...