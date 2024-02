Milan | RedBird investe 1 | 4 miliardi | acquisita un’altra società

Il Milan contro il Monza non avrà a disposizione Yunus Musah, avrà un Loftus-Cheek non al meglio e un Bennacer ancora lontano... (calciomercato)

Gerry Cardinale, CEO e founder di RedBird Capital Partnes non è per nulla intenzionato a cedere il Milan . Le voci che si rincorrono da giorni sono ... (dailymilan)

Gerry Cardinale, CEO e founder di RedBird Capital Partnes non è per nulla intenzionato a cedere il Milan . Le voci che si rincorrono da giorni sono ... (dailymilan)

Gli sceicchi sbarcano a Milano e comprano il club: annuncio del presidente: Il calcio italiano è al centro di numerose discussioni sul futuro di molti club: arrivano gli sceicchi per comprare la big.

Milan, Cardinale: "Voglio vincere e restare a lungo. Soddisfatto solo con la vittoria della Champions": Lunga intervista di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan dice tutto: dalla cessione del club a Stefano Pioli, passando per il nuovo stadio Il ritorno di Gerry Cardinale è servito per fare chiare ...

Cardinale promette: «Qui per starci a lungo, non mi fermerò fin quando non avrò raggiunto questi obiettivi al Milan»: Il proprietario di RedBird e del Milan, Gerry Cardinale, fa una promessa ai tifosi rossoneri in merito alla sua permanenza Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, Gerry Cardinale fa ...