Cardinale: "Pioli? Non licenzio tanto per cambiare" . Cardinale: "voci riguardo l'interesse degli arabi a voler rilevare il Milan : Si può essere in disaccordo con le mie strategie, ma non

Milan, Pioli può restare. Braida: 'E' un bravo allenatore, merita di rimanere' (Di sabato 17 febbraio 2024) Un anno di contratto a disposizione, le voci continue di una possibile separazione al termine di questa stagione ma la testa proiettata ai mesi... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di sabato 17 febbraio 2024) Un anno di contratto a disposizione, le voci continue di una possibile separazione al termine di questa stagione ma la testa proiettata ai mesi...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Probabili Formazioni, Monza-Milan: Pioli cambia tutto Ecco le idee: Smaltita la gioia per la vittoria sul Rennes, il Milan proietta la sua attenzione alla delicata sfida col Monza in programma domenica sera allo U-Power Stadium. Ieri solo lavoro defaticante per chi ha ... cessione leao il milan non scende sotto una certa cifra: Fermo restando la clausola inserita nel contratto da 175 milioni di euro (se qualche club, vedi PSG, la versasse toccherebbe poi al giocatore decidere), ... Infortuni Milan: l’infermeria comincia a svuotarsi e Pioli può sorridere: Arrivano solo buone notizie da Milanello: Pioli recupera pedine fondamentali in vista dei prossimi impegni. Dopo l’ottima partita interna contro il Rennes, il Milan è pronto a riabbracciare diversi gi ...

Video di Tendenza