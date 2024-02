Milan | Pioli cambia per il Monza | fuori Reijnders e Giroud | la decisione su Leão

Problemi in mediana per Stefano Pioli in vista di Monza-Milan . Un titolarissimo non sarebbe al 100% della condizione fisica (pianetamilan)

Christian Brocchi , doppio ex di Monza e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di domenica sera (pianetamilan)

PROBABILE FORMAZIONE , Monza-Milan : Pioli deciso a lancia re Thiaw titolare in difesa. Davanti spazio dal 1? a Okafor e Jovic Dopo aver archiviato in ... (dailymilan)

Gerry Cardinale raddoppia: mister RedBird non vende il Milan e acquista All3Media: Milan, Gerry Cardinale su Stefano Pioli 'Non essere contento in un certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l'allenatore. Credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione ...

Cardinale: 'Dobbiamo tutti lavorare meglio, me compreso. Pioli...': ... ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato della cessione del club e di Pioli Cardinale non lascia, raddoppia e guarda avanti con fiducia all'immediato futuro del Milan , con la ...

Monza-Milan, Pioli stravolge…": Il Monza è costretto a giocare senza Patrick Ciurria: quando rientra in campo l'esterno dei brianzoli, attualmente out per un infortunio. Patrick Ciurria è stato costretto a saltare… Leggi ...

Milan, l’agente manda un messaggio a Pioli: “È pronto”: Il procuratore del giovane centrocampista rossonero ha spiegato che il ragazzo è pronto per il salto di qualità: le sue dichiarazioni ...

Palladino: “Loftus-Cheek straordinario ma il Milan non ha solo lui”: Il tecnico del Monza ha parlato di Ruben Loftus-Cheek spendendo parole di elogio per lui. Sentite tutte le sue ...