Milan | per il rinnovo di Theo Hernandez non c’è fretta | ma c’è un pericolo …

Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan , potrebbe proseguire la sua carriera in Arabia Saudita . Ecco la possibile destinazione (pianetamilan)

Problemi in mediana per Stefano Pioli in vista di Monza-Milan . Un titolarissimo non sarebbe al 100% della condizione fisica (pianetamilan)

Ospiti avanti con Frendrup al 47', nel finale il pari dell'ex Verona. La Champions resta lontana: Altro mezzo passo falso per il Napoli. Ed è una sconfitta che fa male. Dopo la sconfitta col Milan a San Siro, i campani pareggiano 1-1 in casa col Genoa. Dopo un primo tempo equilibrato con occasioni ...

Leao in Premier League C’è un club pronto a sfidare il Psg: Il portoghese non è solo un obiettivo dei campioni di Francia per l'estate: sta per irrompere anche una squadra di Premier League ...

Sassuolo, Dionisi raggiunge quota 100 panchine in Serie A: Alessio Dionisi raggiungerà oggi, nella gara con l’Atalanta, le prime 100 panchine in Serie A, tutte alla guida del Sassuolo. Avete letto bene, raggiungerà, non festeggerà: non abbiamo volutamente usa ...