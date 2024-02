Milan-Inter Women | Serie A Femminile | le convocate di Guarino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le nerazzurre di coach Ritatornano in campo per sfidare il, nel derby valido per la diciottesima giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 18 febbraio alle ore 17:00. DERBY IN VISTA – L’riparte subito dopo la sconfitta contro la Juventus nella scorsa giornata. Testa subito a un’altra sfida importante, cioè nel Derby dio. Assenza importante per Beatrice Merlo, capitano della squadra nerazzurra. Per il resto rosa al completo per le ragazze allenate da coach Rita: LEDIPortieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi.Difensori: 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thogersen, 55 ...