Milan | Gerry Cardinale | non licenzio Pioli se…

Da stasera il Milan torna alle prese con la coppa stregata. Mai vinta in europea del club che rivede in tribuna il suo patron Gerry del club che rivede in tribuna il suo patron Gerry Cardinale e si

(Di sabato 17 febbraio 2024), il patron rossoneroha parlato del futuro di Stefanosulla panchina del club di via Aldo Rossi “Stefano: un futuro tutto da scrivere”. Potrebbe essere il titolo di una serie tv a più episodi che in ogni puntata aggiunge un pezzettino di trama, che alla fine comporrà il significato di ciò che abbiamo visto e, quindi nel nostro caso, il futuro del tecnico emiliano. Sì, perché nonostante le voci dei possibili nuovi allenatori siano sempre più ingombranti, ilcontinua a vincere e a fare risultati utili. L’ultima in ordine cronologico, è la bella vittoria sul Rennes in Europa League, davanti agli occhi del numero del club:. Quest’ultimo è arrivato ao, ...

Milan , Gerry Cardinale ha parlato al gruppo rossonero e rilancia to Pioli : ecco quali sono le armi rossonere per lo scudetto È un Milan rinato e ... (dailymilan)

Milan, Cardinale: 'Pioli sta lavorando bene, non licenzio tanto per farlo. Ma quale cessione, resto qui a lungo': Ha assistito da San Siro alla prima in Europa League del suo Milan e Gerry Cardinale, patron del club rossonero, non ha nascosto la sua felicità per i passi avanti.

Milan, parola a Cardinale: “Il club non è in vendita. Fiducia a Pioli, sta lavorando in una situazione non facile”: Intervenuto a "Il Corriere della Sera", Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è tornato a parlare del club rossonero, che non è in vendita secondo quanto riportato dal club di via Turati: "Voglio e ...

Cardinale: «Non vendo il Milan. Pioli Non cedo a questa tentazione»: Cardinale: «Non vendo il Milan. Pioli Non cedo a questa tentazione». Le sue parole al Corriere della Sera Gerry Cardinale è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per analizzare la situazio ...